Kinderen van Belgische school besmet met zeldzame varkenslintworm

Drie leerlingen van de lagere school werden in juni getroffen door een besmetting met varkenslintworm. De kinderen waren erg vermoeid, hadden hoofdpijn en kregen ook plots epileptische aanvallen. Uit een MRI-scan bleek dat de larve van de lintworm zich in hun hoofd had genesteld. De kinderen zijn inmiddels hersteld, maar omdat de lintworm heel besmettelijk en gevaarlijk is, nam de school meteen dringende maatregelen.

„We hebben alle ouders meteen ingelicht en waar nodig toelichting gegeven”, zegt directrice Griet Roussau. „We hebben ook alle dokters en ziekenhuizen in Lier en omgeving op de hoogte gebracht. Alle personeelsleden van de school werden ook grondig onderzocht. Niemand van hen was besmet.”

De kinderen die in juni besmet werden met de lintworm kunnen nu niet meer besmet worden en konden vrijdag dus in alle rust van hun eerste schooldag genieten. Maar omdat de ’host’ van de besmetting nog niet gevonden is, blijft de school alert en raadt ze ouders en leerlingen aan dat ook te zijn.

„Vermoedelijk is de besmetting 1,5 tot 3 jaar geleden in onze school terechtgekomen, maar wie het heeft binnengebracht, is nog niet duidelijk.

Varkenslintworm komt vooral voor in Zuid-Amerika, in Afrika onder de Sahel en in Zuid-Oost Azië. Vermoedelijk heeft iemand het van daaruit mee naar België gebracht.

Lintworm niet gevaarlijk, zijn larven wel

Een varkenslintworm in op zich niet heel gevaarlijk, zegt ook professor Sarah Gabriël (UGent). „Maar zijn larven zijn dat wel. Die hebben de neiging om zich in de hersenen te zetten en neurologische aandoeningen te veroorzaken.”

De varkenslintworm is in dit deel van de wereld hoogst uitzonderlijk. „Als we in Europa al gevallen zien, zijn dat mensen die de lintworm hebben meegebracht uit het buitenland waar die lintworm endemisch voorkomt”, zegt Gabriëls. „Mensen hebben daar dan waarschijnlijk varkensvlees gegeten dat niet voldoende gekookt werd. En als die dan een volwassen lintworm mee naar huis nemen, zullen ze daar zelf trouwens weinig tot niets van merken. De lintworm zelf is niet gevaarlijk.”

Maar een volwassen lintworm geeft wel duizenden eitjes per dag af die zich ontwikkelen tot larfjes. „Die larfjes komen via de stoelgang naar buiten. En als er iemand zijn handen niet voldoende wast, kunnen die larven overgedragen worden naar een andere persoon. Op die manier komen de larven bij de volgende persoon terecht. Die nestelen zich dan als blaasjes onder de huid of in de spieren maar nog liever gaan ze naar de hersenen. Daar kunnen ze neurologische aandoeningen veroorzaken waarvan epilepsie en hoofdpijn de meest voorkomende zijn. In eerste instantie zijn die larven niet levensbedreigend maar in het geval ze kunnen groeien, worden ze wel levensbedreigend”, aldus de expert.

Dat de varkenslintworm zo zeldzaam is in Europa betekent ook dat ziekenhuizen en zorgpersoneel er niet naar zoeken, waardoor het op CT-scans en MRI-beelden niet onmiddellijk opvalt als er larfjes zitten. Zo kan het gebeuren dat er jaren zit tussen besmetting en de eerste symptomen.