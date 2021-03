LIVE | Het stemmen is begonnen: dit moet je weten

Premium Binnenland

Zo vechten de kleintjes voor een zetel

In onflatteuze windjacks flyers uitdelen, huis aan huis in gesprek met kiezers en met bussen en bakfietsen de straten langs... Het handwerk van de campagne komt in deze coronatijd vooral van de kleine partijen. Hun stem zal bij deze verkiezingen betrekkelijk groot zijn. Nieuwkomers Volt, JA21 en Co...