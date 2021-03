LIVE | Met stempas door drive-thru: ’Wel zo makkelijk’

Eerste stembussen maandagmorgen open: vooral kiezers uit risicogroepen

Lijsttrekkers van de zes grootste partijen vanavond één-op-één met elkaar in debat

Miljoenen mensen raadplegen stemhulp

Een kleine groep Rotterdamse kiezers heeft zich maandagochtend vroeg met de auto gemeld bij stem-drive-thru Meijersplein in Noord.

Om stipt 7.30 uur kwam de eerste kiezer zijn stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. In vier aan elkaar geschakelde tenten zijn vier stemstraten voor auto’s gemaakt. Het lijkt net alsof je met een auto door de carwash rijdt. Ook kunnen mensen met de fiets of lopend komen.

George Ortega komt met zijn auto aan. „Ik heb astma. Het is wel makkelijk om met de auto te stemmen en ik kan daarna gelijk door naar mijn werk.” Een kiezer die zegt onderliggend lijden te hebben, gaat lopend door de stemstraat.

„Ik ben depressief en autistisch. Het is voor mij lastig om op drukke plekken te zijn, dus dit is fijn voor mij”, zegt een wat jongere stemmer in een stembureau in Rotterdam in The Student Hotel. Een wat oudere man vindt het ’perfect’ dat hij nu al mocht komen. „Ik ben expres vroeg gekomen zodat er minder mensen aanwezig zijn die mij mogelijk kunnen besmetten.”

Ook in Utrecht melden zich wat jongere mensen. Sjoerd Valk (30) en zijn vriendin hadden gelezen dat ze toch wel mochten stemmen maandag. „Omdat we een weekje op vakantie gaan, was dit de enige dag dat we konden.”

Mensen stonden maandagochtend al vroeg in de rij bij het Spoorwegmuseum in Utrecht. Het museum is nooit eerder een stembureau geweest. „Het is wel fijn dat er weer wat reuring is”, zegt operationeel manager Jan Jaap Bekkers.

De 65-jarige Jennie Kohsiek en haar man Hans Verschoor (72) meldden zich onder anderen bij het museum. Kohsiek had eigenlijk liever per brief willen stemmen omdat haar man tot de risicogroep behoort. Maar ze hoorden niet tot de groep van 70-plussers die schriftelijk mochten stemmen. „Ik ben SP-lid en ben daarom toch naar het stembureau gekomen, want ik vind het belangrijk om te stemmen.”

RAI als verzamelpunt

Naast een coronateststraat en vaccinatielocatie biedt de RAI Amsterdam de komende drie dagen ook onderdak aan vier autostemstraten en een fietsstemstraat. Burgemeester Femke Halsema bracht maandagochtend op de fiets een bezoek aan de bijzondere stemlocatie.

Halsema stemde zelf nog niet. „Ik stem woensdag, de dag waarop alle mensen die volkomen gezond zijn kunnen stemmen”, aldus Halsema.

Luister ook naar politiek commentator Wouter de Winther in de nieuwste aflevering van de parlementaire podcast Afhameren:

’Kwetsbare kiezers’

De Tweede Kamerverkiezingen vinden plaats met ruim 11.000 stemlokalen in totaal, veel meer dan voorheen. Van tevoren moeten kiezers een ’gezondheidscheck’ doen. Het formulier daarvoor wordt geleverd bij de stempas. Als op een van de vragen ’ja’ wordt beantwoord, dan mag de kiezer in principe niet naar de stembus en kan er iemand gemachtigd worden om de stem alsnog uit te brengen. Het machtigen kan nog op die dag zelf, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart is het mogelijk om eerder te stemmen, bedoeld om kwetsbare kiezers wat meer comfort te bieden. Onder ’kwetsbare kiezers’ vallen de mensen die ook binnen de risicogroepen voor corona vallen. Dat zijn alle mensen van boven de 70 jaar, maar ook mensen onder de 70 met onderliggend lijden, zoals een hartaandoening of obesitas. Er wordt geen controle op uitgevoerd. Mensen die dus niet onder die categorie vallen worden op maandag en dinsdag niet tegengehouden bij het stemlokaal.

Wat gaat de burger merken van alle gedane verkiezingsbeloftes? Dat bespreken DFT-verslaggevers Martin Visser en Herman Stam in de podcast Kwestie van Centen:

Op woensdag 17 maart is de reguliere stembusgang. Op alle drie de dagen zijn de stemlokalen open van 07.30 tot 21.00 uur. In totaal zijn er die dagen ruim 11.000 stemlokalen beschikbaar, vier jaar geleden waren dat er ’slechts’ 8737. Overal moet rekening worden gehouden met voldoende afstand. Bovendien worden ook andere locaties opgetuigd: 75 van de 330 gemeenten maken gebruik van tenten en/of portocabins, 45 gemeenten zullen daarnaast een zogenoemd ’drive-through’ stembureau inrichten.

Bekijk ook: Zo vechten de kleintjes voor een zetel

Briefstemmen

Kiezers boven de 70 jaar mochten dit jaar briefstemmen. Zo’n 2,4 miljoen 70-plussers konden dat doen, al is de verwachting dat niet iedereen daar ook gebruik van heeft gemaakt. Dat was mogelijk vanaf eind februari, vrijdag konden de laatste stembiljetten op de post worden gedaan. Dat betekent dat een aanzienlijk deel van Nederland een stem heeft uitgebracht zonder het laatste intensieve deel van de campagne daarin mee te wegen. Veel belangrijke debatten tussen lijsttrekkers werden namelijk pas de laatste dagen gevoerd.

Verslaggever Marouscha van de Groep bericht over de verkiezingen, lees haar liveverslag onderaan dit bericht.