Jos L. Ⓒ politie

AMSTERDAM - De man die volgens politie en justitie een belangrijke rol speelt bij de ontvoering van de Amsterdamse ’godmother’ Naima Jillal in 2019, is Jos L. De man staat bekend als ’Josje Breda’ en ’Bolle Jos’. De mysterieuze L. wordt in verband gebracht met cokesmokkel en liquidaties.