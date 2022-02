Staatssecretaris Heijnen informeerde Kamer onjuist in debat over Tata Steel

Heijnen reageerde dinsdagmiddag in een van haar eerste debatten op vragen van bezorgde Kamerleden. Zij wezen op een onthulling van het Noordhollands dagblad, dat vorige week naar buiten bracht dat duizenden kilo’s steenkool en ijzererts illegaal in de Noordzee worden gedumpt. De krant bracht die onthulling na eigen onderzoek met een drone. Op beelden is te zien dat bemanningen van kolenboten uit het zicht van de Inspectie structureel duizenden kilo’s gemorste grondstoffen de zee in spoelen.

Heijnen zei dinsdag tegen bezorgde Kamerleden dat zij met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), dat toezicht houdt, heeft gesproken en dat de ILT een onderzoek opstart. Ook Tata Steel zelf heeft een onderzoek aangekondigd.

Ook zei Heijnen dat de ILT -een dag voor het Noordhollands Dagblad met de bevindingen naar buiten kwam- zelfstandig een drone naar het gebied heeft gestuurd en onderzoek deed.

Volgens Heijnen constateerde de ILT dat er een schip zonder schoon oppervlak op zee werd aangetroffen. „Even voor de duidelijkheid: dan gelden er weer andere regels en andere bronnen van gezag dan op het terrein zelf”, aldus Heijnen. „Zodra het schip de haven uit is, zijn er andere diensten aan zet.” Ook zei de CDA-bewindsvrouw: „Het hebben van afval of rotzooi op het dek mag al niet, laat staan dat het in zee gestort mag worden. Ik ben dus heel erg benieuwd wat er uit de onderzoeken komt. Als het zo zou zijn, is het absoluut onacceptabel.”

’Versproken’

De CDA-bewindsvrouw meldde vervolgens: „Het is überhaupt onaanvaardbaar om met een niet schoon schip de haven uit te varen. Daar zijn al regels voor. Vervolgens is de vraag: doen bedrijven dat dan ook? Het is wel van belang dat daar goed op wordt gecontroleerd. Ik was dus ook wel heel erg blij dat er beelden zijn van de ILT dat het oppervlak niet schoon genoeg was om de haven te verlaten. Dat geeft aan dat er wel gecontroleerd wordt.”

Kamerleden toonden zich daarover opgewekt en gaven aan dat zij het onderzoek graag wilden ontvangen zodra dat klaar is. Dinsdagavond erkent de woordvoerder van Heijnen dat de staatssecretaris zich ’versprak’ en inderdaad ’onjuiste informatie’ met de Tweede Kamer deelde. Volgens de woordvoerder van Heijnen was het schip dat zij controleerden helemaal niet uitgevaren, maar lag het aan de ketting in de haven. Bovendien hebben de inspecteurs de schipper gewaarschuwd en is juist een milieudelict voorkomen. „De staatssecretaris zal in een brief aan de Kamer haar uitspraken gaan corrigeren”, aldus de woordvoerder.