Overvallen barman moet buit terugbetalen aan baas en wordt daarna direct ontslagen

Barman Edward Parker was op 4 december 2020 bezig om zijn dienst in Lodge Hualapai in het westen van Las Vegas af te ronden toen een overvaller hem onder schot nam en duizenden dollars cash roofde. Een traumatische ervaring voor de barman, die met de handen op zijn hoofd op de vloer moest gaan liggen.

Slechts een paar uur later werd Parker naar het kantoor van zijn baas geroepen. In plaats van een hart onder de riem kreeg hij de wind van voren en werd gesommeerd de buit uit eigen zak te vergoeden. „Teken hier of je verliest je baan”, zou de baas hem hebben toegebeten. Volgens zijn advocaat was Parker bang om tijdens de coronapandemie zijn baan te verliezen en heeft hij daarom ingestemd te betalen. Vervolgens moest hij iedere maand ruim 300 dollar aan salaris inleveren. Toen hij in juli 2021 terug kwam van een vakantie en een groot deel van de buit had terugbetaald, werd hij plots ontslagen.

Enkele maanden later is Parker een rechtszaak begonnen om het geld alsnog te verhalen op zijn oud-werkgever, schrijft The Washington Post. De barman zegt dat hij kort na het terugbetalen van het geld ook nog eens onterecht werd ontslagen. „Wij denken dat de bar al langer van Edward af wilde en dat ze gewacht hebben met het ontslag tot hij het geld had terugbetaald.”

Een week na de overval arresteerde de politie twee verdachten voor de overval. Er is volgens de politie geen bewijs dat Parker de overvaller kende.

Parker werkte sinds oktober 2019 in de bar en ondanks de nachtdiensten was hij er naar eigen zeggen ’extreem gelukkig’. Na de overval werkte Parker door, maar werd hij richting het einde van de dienst angstig. De barman heeft Las Vegas inmiddels achter zich gelaten en is verhuisd naar Massachusetts. „Ze hebben me mijn droombaan afgepakt”, zei hij tijdens de rechtszaak. De bar reageerde volgens de krant niet op verzoeken om commentaar te geven.