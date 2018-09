Rohingya per boot aangekomen in Thailand

Rohingya vluchtelingen per boot komen aan in Thailand. Ⓒ AFP

BANGKOK - Tientallen Rohingya-vluchtelingen zijn zondag per boot aangekomen in Thailand, waar ze na een storm waren gestrand. Volgens de lokale autoriteiten is het de eerste keer in ruim een jaar tijd dat Rohingya Thailand aandoen. Mensenrechtenorganisaties vrezen dat er meer de gevaarlijke oversteek zullen wagen, vanwege overvolle kampen in Bangladesh.