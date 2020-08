Thijs H. gaat in hoger beroep

Hij zal in de procedure bij het gerechtshof worden bijgestaan door zijn advocaat Serge Weening en een nieuwe raadsman, Job Knoester.

Volgens de raadslieden is Thijs H. ten onrechte veroordeeld voor moord. Ook tijdens de zaak voor de rechtbank betoogde Weening al dat er geen sprake was van voorbedachte rade, maar dat Thijs H. handelde in een opwelling en onder invloed van opdrachten die hij zei te krijgen via kentekens en nieuwsberichten.

Pieter Baan Centrum

Ook vinden Weening en Knoester dat de rechtbank Thijs H. zijn daden ten onrechte voor een deel aanrekent. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum oordeelden dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar was en handelde onder invloed van een psychose, maar de rechtbank zei aanwijzingen te zien dat Thijs H. berekenend en weloverwogen handelde. De rechtbank ging daarom uit van een verminderde toerekeningsvatbaarheid. Volgens Weening en Knoester doet dat geen recht aan de omstandigheden waarin Thijs H. verkeerde en interpreteert de rechtbank de feiten verkeerd.

Joost de Bruin, de advocaat die eerder deel uitmaakte van het verdedigingsteam van Thijs H., verlaat de advocatuur. Hij wordt officier van justitie.