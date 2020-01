Britse zussen omgekomen in hotel na ’gaslek’

Het straatbeeld van Gujrat, waar twee zussen omkwamen in een hotel. Ⓒ Google Maps

NEW MIRPUR CITY - Twee Britse zussen van 17 en 25 jaar oud zijn in een hotel in Pakistan vermoedelijk door een gaslek omgekomen. De twee werden in kritieke toestand aangetroffen in de badkamer. Eenmaal in het ziekenhuis was het al te laat.