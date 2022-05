Benzine in België voor het eerst boven 2 euro

Automobilisten moeten bij een tankbeurt Euro95/E10 vrezen voor een prijsstijging van 9,2 cent per liter. De literprijs voor Euro98 maakt zelfs een sprong van 16,1 cent tot 2,201 euro per liter. De prijs voor diesel blijft gelijk (2,0330 euro).

Om consumenten te beschermen tegen prijsschommelingen bepaalt in België de nationale overheid wat een liter maximaal mag kosten. In vergelijking met ons land voelen automobilisten en Nederlandse tanktoeristen de klappen van de hoge marktprijs daardoor later.

Door de oorlog in Oekraïne en de nasleep van de pandemie is de olieprijs torenhoog. Voor veel Belgische pompstationshouders zijn de wettelijke maximumprijzen een ramp. Ze moeten soms tegen verlies het ‘zwarte goud’ verkopen. Sommige tankstations zijn om die reden tijdelijk gesloten of vragen stiekem meer dan mag. De kans is groot dat de meeste tankstations dinsdag de prijzen verhogen.

Om de automobilist te helpen heeft de Belgische regering eerder een tijdelijke verlaging van de accijnzen op brandstoffen ingevoerd. Met een belastingkorting van 17,5 cent per liter voor benzine en diesel zijn de Belgen net iets royaler dan Den Haag.