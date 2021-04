Eerste stekker-spuitwagen brandweer geschikt voor smalste straatjes

Je hoopt ze nooit nodig te hebben, maar als het toch moet, laten de brandweermannen dan maar met hun nieuwste auto komen. Ⓒ Jaap Wals Fotografie

Amsterdam - Als één van de eerste korpsen ter wereld neemt brandweer Amsterdam-Amstelland een elektrisch aangedreven tankautospuit (e-TS) in gebruik. Vanaf deze zomer rijdt het voertuig in de hoofdstad om branden in zelfs de smalste straatjes te bestrijden.