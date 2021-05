’Onacceptabel dat leger dreigmilitair Jurgen Conings niet loosde’

Defensie en de veiligheidsdiensten onderzoeken hoe het kan dat schietinstructeur Jurgen Conings zijn gang heeft kunnen gaan, zei De Croo voor de camera van VTM Nieuws. Donderdag brengen ze verslag uit. Minister van Defensie Ludivine Dedonder zegt ook specifiek onderzoek te hebben gelast naar extreemrechtse sympathieën binnen de krijgsmacht.

Na onder anderen viroloog Marc Van Ranst, die afgelopen jaar is uitgegroeid tot een van de gezichten van het Belgische coronabeleid én mogelijk doelwit van Conings, wordt ook Dedonder extra beschermd. Van Ranst is in veiligheid gebracht, Dedonder heeft extra beveiliging.

De Croo nam het op voor Van Ranst. „Iedereen moet zich in dit land vrij kunnen uitdrukken. Of het nu gaat over politici, over wetenschappers... Elke burger.”