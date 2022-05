Kabinet komt maandag met uitleg racisme bij Belastingdienst

De ministerraad heeft vrijdag voor de tweede keer gesproken over de gevoelige kwestie en daarover een besluit genomen. „We gaan nog wat punten op de i zetten, maandag sturen we een brief naar de Kamer”, zegt staatssecretaris Van Rij (Financiën) na afloop van het overleg. In maart zei Van Rij nog dat er géén sprake was van racisme door de Belastingdienst, maar volgens Haagse bronnen wil hij daar nu op terugkomen. Andere bewindspersonen zouden daar moeite mee hebben: zij vrezen grote gevolgen, zoals schadeclaims.

Ook premier Rutte zei eerder dat hij niet vindt dat er bij de Nederlandse overheid sprake is van institutioneel racisme. Na Kamervragen en kritiek van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme lijkt dat standpunt te veranderen.

Fraudelijst

Dat de Belastingdienst mensen op een fraudelijst plaatste omdat zij een bepaalde nationaliteit hebben of geld doneerden aan een moskee, is volgens critici ’per definitie institutioneel racisme’.

Volgens Van Rij is het niet per se zo dat erkenning van institutioneel racisme juridische gevolgen heeft. „Er kan ook sprake zijn van onbewuste, niet bedoelde uitlatingen in een organisatie waarbij groepen anders worden behandeld dan andere groepen”, zegt Van Rij. „Dat is niet juridisch. Dat zijn soms patronen die in een organisatie sluipen. Dat wil niet zeggen dat het de héle Belastingdienst betreft.”

Volgens Van Rij ’gaat het er niet om mensen aan de schandpaal te nagelen, zeker niet de hele Belastingdienst’. „Maar we moeten er wel wat mee.”