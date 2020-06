’Drugsrunner’ Roelf B. voor Hongaarse rechter: ’Schuld bekennen is levenslang ontlopen’

De twee verdachte Nederlanders, atleet Roelf B. en Gert-Jan N. worden door twee bewakers voorgeleid. Ze zitten al bijna een jaar vast in Hongarije wegens het dealen van drugs. Ⓒ MAGYAR TELEVIZIO

BOEDAPEST - Zijn carrière als profatleet was geen vetpot. Dus toen Roelf B. werd geronseld om te dealen op het populaire Sziget-muziekfestival, pakte hij die kans pijlsnel aan. De estafetteloper, die maandag in Hongarije terechtstaat, bracht met zijn jeugdgabber voor tonnen aan xtc en marihuana naar Hongarije, een van de strengste landen in Europa als het om drugs gaat. Hun immense narcoticastapel was de grootste drugsvangst ooit op het evenement.