Gewonde en aanhouding om steekpartij in Geleen

Ⓒ ANP / ANP XTRA

GELEEN - In Geleen is donderdagavond een man gewond geraakt bij een steekincident, meldt de politie. Korte tijd later hield de politie een verdachte aan voor mogelijke betrokkenheid bij het incident, dat plaatshad aan de Jos Klijnenlaan in de Limburgse stad.