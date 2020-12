6 jaar cel voor beschieten politieagenten

In de nacht van 3 januari kwamen de agenten af op een melding van de vriendin van de man, die zei dat ze door hem was geslagen. De man was er vandoor gegaan. Toen ze na een gesprek met haar nog even rondom de woning keken, werden ze in een steegje plotseling beschoten.

Bekijk ook: Man opgepakt na vuurgevecht met politie in Paterswolde

De schutter heeft verklaard dat hij een waarschuwingsschot loste. Hij had naar eigen zeggen ruzie met criminelen en zat ondergedoken uit angst voor een liquidatie. Hij zag de agenten aan voor zijn rivalen. Eén van de agenten schoot terug. Niemand raakte gewond.

De rechtbank vindt dat bewezen is dat de man wel degelijk gericht heeft geschoten. Het liquidatieverhaal vindt de rechtbank ongeloofwaardig, omdat de man er niks over heeft willen vertellen. De schutter moet beide agenten 4.000 euro schadevergoeding betalen.