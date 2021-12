Ic-personeel massaal besmet na kerstviering

Ondanks de vele besmettingen kan de zorg in het University Regional Hospital in Malaga doorgaan, maar is de ic inmiddels wel onderbezet. Er wordt geschoven met personeel om de kwaliteit van de zorg te waarborgen.

Volgens de autoriteiten deden alle aanwezigen voorafgaand aan het feest een zelftest en hadden ze allemaal een boostervaccinatie gehad. Het is niet duidelijk of het zorgpersoneel besmet is met de omicronvariant, waarvan door wetenschappers wordt aangenomen dat die besmettelijker is.

Alle besmette personen hebben ’slechts’ milde symptomen. De geplande kerstfeesten zijn voorlopig afgeblazen