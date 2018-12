Eerste paasdag kouder dan eerste kerstdag

Het is de laatste jaren met Pasen vaker kouder dan met Kerstmis. Dat ligt vooral aan de kerst, die geregeld aan de warme kant is. Ook vorig jaar was Pasen kouder dan Kerst: toen was het gemiddeld 10,9 graden, ruim een graad kouder.

Het record van de koudste paaszondag, sinds in 1901 met de metingen begonnen is, dateert van 29 maart 1964. Toen werd het in De Bilt 3,9 graden.

Warmer maar nat

Morgen wordt het overigens warmer dan vandaag: zo’n negen graden in het noorden en dertien graden in het zuiden. In de ochtend is het nog droog, maar daarna gaat trekt de regen vanuit Zeeland het land in. Vooral in het westen en zuiden van het land wordt het nat.