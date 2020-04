Merkel: Wij doen het qua corona beter

De Duitse bondskanselier Angela Merkel is trots op de manier waarop haar land de coronacrisis heeft aangepakt. In vergelijking met andere landen staat Duitsland aan top, samen met bijvoorbeeld Singapore. Ⓒ EPA

BERLIJN - Angela Merkel is trots op haar landgenoten: ,,Wij staan er beter voor dan andere landen”, verklaarde de Duitse kanselier woensdag. Maar voorlopig ziet ze, in tegenstelling tot andere bestuurders in de Bondsrepubliek, geen mogelijkheid om de maatschappelijke lockdown te beëindigen. In de Europese ruzie om ’corona-bonds’ staat ze aan de zijde van Nederland.