EU blij dat kogel door de kerk is

Michel Barnier zal binnenkort weer namens de EU aan de onderhandelingstafel aanschuiven. Ⓒ foto EPA

Brussel - De grote meerderheid die Boris Johnson heeft behaald bij de parlementsverkiezingen, leidt tot een zucht van verlichting bij de EU. Eindelijk is er tenminste duidelijkheid; weer een hopeloos verdeeld Lagerhuis was het doembeeld. De Brexit op 31 januari kan doorgaan. Maar daarmee is de soap nog lang niet ten einde.