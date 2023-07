Bijzonder verzoek piloot: 19 mensen uit ’te zwaar vliegtuig’ gezet

Dat meldt Daily Mail. Door de slechte weersomstandigheden liep de vlucht al flinke vertraging op. Zo zou het vliegtuig woensdagavond 21.45 uur opstijgen van de Spaanse luchthaven, maar dat werd uiteindelijk 23.30 uur.

In een video van een passagier is te horen hoe de piloot zijn passagiers toespreekt over de situatie. Zo vormt naast het gewicht van het vliegtuig en de slechte weersomstandigheden ook de korte landingsbaan een probleem om veilig op te stijgen.

Vergoeding

Vervolgens deelt de piloot het slechte nieuws: „Ik heb met ons team gesproken en de enige manier om een probleem met het te zware vliegtuig op te lossen, is door het iets lichter te maken.” Er werd vervolgens om 20 vrijwilligers gevraagd die het vliegtuig wilden verlaten. Zij zouden dan een vergoeding van 500 euro per persoon krijgen om een nacht langer op Lanzarote te blijven en niet naar Liverpool terug te vliegen.

Hoewel dit verzoek niet door iedere passagier werd gewaardeerd, bevestigt een woordvoerder van EasyJet aan de Liverpool Echo dat 19 vrijwilligers uiteindelijk niet terugvlogen naar het Verenigd Koninkrijk. Volgens de woordvoerder was dit in het belang van de veiligheid en het welzijn van de passagiers en de bemanning van het vliegtuig.

Even na drie uur ’s nachts kwam het toestel eindelijk aan in Liverpool.