Overheid roept op: ’Korter douchen’

Door de oorlog in Oekraïne en sancties tegen Rusland zijn de energieprijzen sterk opgelopen. Het kabinet heeft geld uitgetrokken om de pijn voor met name de armste huishoudens te verzachten. Daarnaast komt de overheid met adviezen om het gasverbruik te verminderen en met subsidies en goedkope leningen voor mensen die hun huis beter willen isoleren.

„We moeten samen die knop omzetten”, aldus de advertentie. „Deze stappen verlagen jouw energierekening, verminderen onze afhankelijkheid van gas uit Rusland én zijn beter voor ons klimaat.”

Uitgerekend in een week waarin het land onder een pak sneeuw kwam te liggen, komt het kabinet met de campagne ’zet de knop om.’ Het doel is om huishoudens en ondernemers met praktische besparingstips te stimuleren om op korte termijn energie te besparen. Een daarvan is om de verwarming lager te zetten.

Volgens minister Rob Jetten (Klimaat) is energiebesparing hard nodig. „Energiebesparing heeft de afgelopen jaren niet de aandacht gekregen die het verdient. Daar gaan we nu verandering in brengen. Het is om meerdere redenen verstandig om energie te besparen. Het is goed voor je portemonnee, het klimaat én het helpt ons om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland.”

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) vertelt dat het in kantoren van de overheid twee graden kouder zal zijn in de winter. „Ook neemt het kabinet zelf maatregelen om energie te besparen. In circa 200 Rijkskantoren gaat de verwarming gemiddeld 2 graden lager in de winter en wordt minder gekoeld in de zomer.”