Politie neemt auto hardnekkige verkeerszondaar in beslag

ROERMOND - De politie heeft in de nacht van zondag op maandag de auto in beslag genomen van een 25-jarige man uit Roermond. De man was betrapt op het rijden zonder rijbewijs op de A73 bij Roermond. Daarvoor kreeg hij een proces-verbaal plus de waarschuwing dat bij de volgende keer zijn auto in beslag zou worden genomen.