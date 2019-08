Vrees voor netstoringen door teveel elektrische auto’s

Afgelopen weekeinde stelde het bedrijf dat door de toename van elektrische auto’s, airco’s en tal van andere elektrische apparaten en voorzieningen, het netwerk tegen de grenzen aan begint te lopen. Reden voor FvD-raadsleden Anton van Schijndel en Kevin Kreuger om aan de bel te trekken.

„Het versneld aardgasvrij maken van Amsterdam brengt mogelijk exorbitante kosten met zich mee. En nu blijkt ook nog dat ons stroomnetwerk de energietransitie op dit moment nog niet eens aan zou kunnen. De gevolgen van de energietransitie voor het stroomnet worden volstrekt onderschat”, stellen de raadsleden.

Juist vanwege de maatregelen die het college neemt (denk alleen al aan een verbod op diesel- en benzineauto’s in de stad per 1 januari 2030), zal de komende jaren een extra beroep worden gedaan op het stroomnet.

„Wij vrezen dat vanwege de radicale maatregelen de stad nog meer stroomstoringen krijgt, en heel vaak en heel lang op de schop moet om alle aanpassingen aan onze energievoorziening aan te kunnen. Om deze zaken inzichtelijk te maken, vragen wij opheldering van het college”, aldus Van Schijndel en Kreuger.

Het FvD-duo wil onder andere weten of het klopt dat er – als er in 2030 alleen nog elektrisch vervoer is toegestaan – in totaal tussen de 40.000 en 70.000 laadpalen nodig zijn. Nu zijn dat er 1500.

Risico’s

„Kan het huidige stroomnetwerk deze aantallen laadpalen aan? Zo nee, wat moet er precies met het stroomnetwerk gebeuren om de hogere aantallen laadpalen aan te kunnen en welke kosten gaan hiermee gemoeid? Is het 100 procent zeker dat dit haalbaar is en zo nee, wat zijn de risico’s?”

Ook is aandacht in de vragen voor eventuele stroomstoringen. „De ervaring met langdurige stroomstoringen in andere wereldsteden leert dat openbare-ordeproblemen kunnen ontstaan, zoals plundering van winkels en supermarkten. Beschikt het college over draaiboeken hoe de openbare orde te handhaven indien in een wijk/stadsdeel de stroom langer dan 24 uur uitvalt?”