Juf tegen Michel K.: ’U bent naar school gekomen om mij te vermoorden’

Michel K. vertelt aan de rechter dat de dollemansrit het resultaat is van ’jarenlang opgebouwde spanningen’. Op de dag van het incident had hij ruzie met zijn vrouw en K. erkent dat er in zijn gezin boosheid was omdat zijn zoontje overgeplaatst zou worden naar een andere klas: „Dat was voor mij de druppel.” En: „Alles is de schuld van de juf”, heeft hij volgens de rechter tegenover de politie verklaard.

K., die op de bewuste dag ’een aantal biertjes’ had gedronken huilt, snikt en hakkelt als de rechter hem confronteert met zijn gedrag in de school nadat de auto tegen een muur tot stilstand kwam. Hij zwaaide met zijn armen en schreeuwde richting de juf: „Ik ga je vermoorden, het maakt me niets meer uit”, zou hij geroepen hebben. „Ik hak je kop eraf.”

„Wat als iemand door de smalle gang had gelopen?”, vraagt de rechter. K. stelt dat hij nog had kunnen remmen omdat hij niet hard zou hebben gereden.

"U bent naar de school gekomen om mij te vermoorden"

De juf, op wie K. het voorzien had krijgt tijdens de rechtszaak het woord: „U bent naar de school gekomen om mij te vermoorden. U heeft mijn onbezorgde leven en mijn werkplezier afgepakt. En erger: u heeft de kinderen een mooie laatste schoolavond afgepakt.” Na de verklaring van de onderwijzeres liepen de emoties hoog op: K. is in tranen en betuigt zijn spijt.

Uit de rapportage van een psycholoog zou blijken dat een persoonlijkheidsstoornis en alcoholgebruik een rol hebben gespeeld bij de dollemansrit. Mocht hij schuldig worden verklaard, ’zou daar rekening mee moeten worden gehouden’. Ook wordt behandeling van K. geadviseerd.

’Met gierende vaart de school ingereden’

Volgens de officier van justitie heeft K. de „aanmerkelijke kans” aanvaard dat hij iemand zou kunnen doden. Hij heeft eerst gevoeld of het hek open was, is daarna achteruit gereden en „met gierende vaart” de school ingereden. „Gelukkig vielen er geen slachtoffers.”

Michel K. hoort een celstraf van 36 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk, tegen zich eisen voor poging tot doodslag. De officier van justitie houdt rekening met enige mate van ontoerekeningsvatbaarheid bij de verdachte. ,,De beleving van veiligheid van leerlingen heeft K. aan flarden gereden.'' De aanklager vindt ook dat K. schuldig is aan de vernieling van het schoolgebouw en de bedreiging van de leerkracht en wil daarom dat de rechter K. verbiedt nog contact te hebben met de onderwijzeres.

’Hij wilde schade aanrichten. Meer niet.’

De advocaat van K., Hans Duin, wil vrijspraak voor zijn cliënt „wegens gebrek aan opzet.” Volgens de raadsman wilde K. niemand doden: „Hij verklaarde na zijn aanhouding dat hij boos was en schade wilde aanrichten. Meer niet. Hoe groot is de hypothetische kans dat hij iemand zou raken? Hij wist niet eens dat er een feestavond was.”

Raadsman Duin noemt de eis van 36 maanden „buitenproportioneel”, en vraagt de rechter „bij bewezenverklaring” een straf op te leggen die gelijk is aan de 9 maanden die K. nu in voorarrest heeft gezeten.

’Ik wil de juf zeggen dat het me heel erg spijt, en daar wil het bij laten.’ Met dat laatste woord besluit Michel K. de rechtszitting.

Tijdens de dollemansrit door de school waren volgens het schoolbestuur 25 kinderen, hun ouders en de meeste leerkrachten in de aula aanwezig voor de afscheidsavond van groep 8. Een aantal betrokkenen was zeer aangeslagen en krijgt nazorg.

Burgemeester Ronald Wortelboer noemde het eerder al een groot geluk dat niemand gewond was geraakt.