Michel K. na dollemansrit door school: ’Alles is de schuld van de juf’

Michel K. vertelt aan de rechter dat de dollemansrit het resultaat is van ’jarenlang opgebouwde spanningen’. Op de dag van het incident had hij ruzie met zijn vrouw en K. erkent dat er in zijn gezin boosheid was omdat zijn zoontje overgeplaatst zou worden naar een andere klas: „Dat was voor mij de druppel.” En: „Alles is de schuld van de juf”, heeft hij volgens de rechter tegenover de politie verklaard.

K., die op de bewuste dag ’een aantal biertjes’ had gedronken huilt, snikt en hakkelt als de rechter hem confronteert met zijn gedrag in de school nadat de auto tegen een muur tot stilstand kwam. Hij zwaaide met zijn armen en schreeuwde richting de juf: „Ik ga je vermoorden, het maakt me niets meer uit”, zou hij geroepen hebben.

Tijdens de dollemansrit door de school waren volgens het schoolbestuur 25 kinderen, hun ouders en de meeste leerkrachten in de aula aanwezig voor de afscheidsavond van groep 8. Een aantal betrokkenen was zeer aangeslagen en krijgt nazorg.

Burgemeester Ronald Wortelboer noemde het een groot geluk dat niemand gewond was geraakt. K. zou boos zijn geweest omdat zijn zoon naar een andere klas moest. Aan de dollemansrit is eerder een scheldpartij voorafgegaan waarbij hij, volgens het openbaar ministerie, tegen een leerkracht “ik vermoord je, ik maak je kapot” zou hebben geroepen. K. zelf houdt tot nu vol dat hij niet wist dat er een feestavond in de school gaande was.