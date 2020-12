Peking in ban van 16 nieuwe besmettingen: ’Opnieuw in oorlogsmodus’

Sportevenementen, feesten, markten of ceremonies zijn in de volledige hoofdstad, ook bekend als Beijing, afgelast. In een tiental stadsdelen, voornamelijk in het noordoostelijke district Shunyi, is men zelfs overgegaan tot een lockdown. De schoolvakantie is er vroeger ingegaan opdat leerlingen thuis zouden blijven en het openbaar vervoer is uitgebreid zodat er minder mensen in dezelfde metrostellen zitten. De lokale gebieden zijn volledig afgesloten voor wie er niet woont en er is ook weer een massale testoperatie opgestart.

Ruim een miljoen Chinezen wordt in sneltempo getest: meer dan 900.000 mensen stuurden al een test terug waarbij het resultaat negatief was. Wie nog op de testuitslag wacht, moet thuis blijven. Bij de ingang van flatgebouwen controleren agenten of mensen zich wel aan de quarantaine houden, meldt Nieuwsblad.

Oorlogsmodus

Drastische maatregelen dus, terwijl de Chinese overheid op dinsdag slechts zeven bevestigde Covid-19-gevallen aankondigde. Het ging bij elk van hen om een besmetting die voortkwam uit contact met een eerder gemeld geval. Wat het aantal nieuwe besmettingen in één week tijd naar zestien brengt. Genoeg om van een uitbraak te spreken en „opnieuw in oorlogsmodus te gaan”, aldus een woordvoerder van de stad. De nieuwe uitbraak komt bovenop de 972 huidige bevestigde gevallen in Peking.

China heeft begin dit jaar felle kritiek gekregen voor de manier waarop de coronacrisis in de beginfase werd aangepakt en in de doofpot gestopt. Maar nu worden in het land nog nauwelijks besmettingen gemeld en hoewel de uitbraak daar begon, liggen het geregistreerde aantal besmettingen en het aantal doden flink lager dan in menig Europees land. Er zouden momenteel iets meer dan 87.000 mensen besmet zijn en het dodental ligt volgens de autoriteiten op 4.634, al worden daar wel vraagtekens bij geplaatst. Ter vergelijking: in Nederland stierven ruim 10.000 mensen aan de gevolgen van het longvirus.