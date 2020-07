Eenrichtingsverkeer op Amsterdamse Wallen en in centrum tegen drukte

Een van de maatregelen die stadsdeel Centrum wil nemen bij toenemende drukte, met name in en rond het Wallengebied, is ook het afsluiten van stegen en ook straten. Dat zegt een woordvoerder van stadsdeelvoorzitter Mascha ten Bruggencate.

Afgelopen weekeinde stroomde de binnenstad weer vol met toeristen en dagjesmensen. Langs de grachten waren het vooral auto’s uit Polen, Duitsland, België en Frankrijk. Het was daarmee het eerste echt drukke weekend sinds op 18 maart de eerste coronamaatregelen van kracht werden.

Tegelijkertijd werd op veel plaatsen de anderhalve meter niet gerespecteerd én niet gehandhaafd. En de borden waarop staat dat de regels in acht moeten worden gehouden bevatten alleen Nederlandse teksten. In een reportage die stadszender AT5 maakte waste zien dat buitenlandse bezoekers de teksten niet konden ontcijferen.

Maatregelen

In het Wallengebied wordt op vrijdag vanaf 18.00 uur en zaterdag vanaf 18.00 uur eenrichtingsverkeer ingesteld. Als het te druk wordt, kunnen stegen tijdelijk worden afgesloten voor bezoekers. Bewoners kunnen op elk moment het gebied in en uit, aldus de Veiligheidsregio.

Op zaterdag en zondag wordt er bij toenemende drukte eenrichtingsverkeer ingesteld in de Kalverstraat, om meer ruimte te creëren voor winkelend publiek. De route loopt dan vanaf de Dam richting het Muntplein. Vanaf de Heiligeweg is geen toegang tot de Kalverstraat en vanaf het Spui wordt het publiek richting De Munt geleid. Bij te grote drukte kan de toegang gedoseerd worden en in het uiterste geval wordt de straat tijdelijk afgesloten.

Ook vinden er komend weekend extra controles plaats in de binnenstad, om er zeker van te zijn dat alle horecazaken, attracties en andere publiekstrekkers zich aan de coronaregels houden. Handhavers van de gemeente en de politie zijn komend weekend ook alert op illegale feesten in Amsterdam. Zij grijpen in als het nodig is, aldus de Veiligheidsregio.

Met behulp van tekstkarren en berichten op Twitter en Facebook wordt het publiek geïnformeerd over en gewaarschuwd voor grote drukte en eventuele afsluitingen. Het bestuur van de Veiligheidsregio noemt het voorkomen van een uitbraak „een gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

Crowdmanagement

Voor het Wallengebied heeft de stad al een crowdmanagementplan waarin maatregelen staan om te voorkomen dat het te druk wordt. Met behulp van telsensoren wordt de drukte geregistreerd. Deze Wallenmonitor telt anoniem de aantallen. „Zo weten wij hoeveel mensen er in een bepaald gebied zijn en kunnen we bepalen op welk punt de drukte zo groot is, dat 1,5 meter afstand houden lastig wordt. Hetzelfde doen we op andere drukke plekken in de stad, zoals het Vondelpark.”

Wordt het te druk, dan zorgt een team getrainde hosts ook voor gedoseerde toegang van deze stegen of straten. De inzet van de hosts om de stromen mensen in goede banen te leiden is niet nieuw: ook voor de coronacrisis werd dit al door de gemeente gedaan.