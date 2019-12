Ongelukken en valpartijen door gladheid

In Grootegast zijn door de gladheid twee auto’s in de sloot gegleden. Bij beide ongevallen raakte niemand gewond. Ⓒ De Vries Media

DEN HAAG - In grote delen van Nederland zijn maandagochtend ongelukken gebeurd door gladheid. In het noorden van het land maakt de veiligheidsregio melding van diverse ongevallen en valpartijen, meldt de Veiligheidsregio Noord-Nederland. Ook in de regio Rotterdam zijn al tientallen ongelukken gebeurd.