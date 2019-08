Nederlandse drugsbaas (40) opgepakt in Brazilië

De politie kwam de bende op het spoor nadat de piloot Bruce Lee Carvalho dos Santos op 12 december 2018 vermist raakte, na een mogelijke crash in Bolivia. De politie kwam tijdens het onderzoek erachter dat hij en andere piloten werkten voor de criminele organisatie van de in Brazilië woonachtige Nederlander Dennis, melden lokale media. Om uit het zicht van de autoriteiten te blijven, vlogen ze extreem laag en haalden gevaarlijke capriolen uit. Zo vlogen vooral op Bolivia, Colombi en Peru.

Ⓒ Politie Goias

De cocaïne werd uiteindelijk naar Europa gesmokkeld en zat verstopt in verschillende producten. Nederland, Duitsland, België en Frankrijk waren onder andere de eindbestemming.

Volgens de Braziliaanse politie deden de bendeleden weinig moeite om hun vergaarde rijkdom te verhullen aan de buitenwereld. Zo gebruikte een aantal leden de helikopter een keer om ijs te gaan halen in de stad Palmas.

Ⓒ Politie Goias

Het verdwenen vliegtuig van de vermiste piloot is nog steeds zoek. Mogelijk is het in een meer in Bolivia gevallen na een botsing met een hoogspanningsdraad.