Hoger beroep Willem Holleeder in zaak Vandros

Het gerechtshof in Amsterdam zal in het proces in hoger beroep tegen Willem Holleeder tientallen getuigen horen, op verzoek van Holleeder en zijn advocaten. Onder hen is een aantal criminele kopstukken, onder wie Dino S. en Jesse R., maar ook voormalig officier van justitie en staatssecretaris van Justitie Fred Teeven. Ook Holleeders zussen Astrid en Sonja zullen opnieuw als getuigen moeten opdraven, zo besliste het hof .

Dinsdag zal inhoudelijke behandeling in de zaak Fazant (de moord op Mieremet op 2 november 2005 in Pattaya, Thailand) aan bod komen. Mogelijk zal ook de zaak Viool behandeld worden. Die zaak handelt over de doodslag op Robert ter Haak op 24 januari 2003 in Amstelveen en de moord op Cor van Hout op 24 januari 2003 ook in Amstelveen. Van Hout was de zwager en voormalig ’bloedgabber’ van Holleeder. Ook was Van Hout mede-ontvoerder van biermagnaat Heineken en diens chauffeur Doderer.

In het hoger beroep worden in totaal ruim twintig getuigen tijdens de openbare zittingen gehoord, ongeveer tien worden er achter gesloten deuren door de rechter-commissaris gehoord. Holleeder werd door de rechtbank veroordeeld tot levenslang vanwege het aansturen van meerdere liquidaties. De zaak duurde in eerste aanleg meer dan zestig zittingsdagen.