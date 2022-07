Premium Het beste van De Telegraaf

Arrestatie Mexicaanse ’El Narco de Narcos’ maakt einde aan klopjacht Hij was justitie jarenlang te slim af, maar het was een hond die ’mythische’ drugsbaron Quintero fataal werd

Door Jurjen Roerdinkholder

De Mexicaanse drugscrimineel Rafael Caro Quintero die vrijdag is opgepakt in Sinaloa is een van de allerbekendste drugsbaronnen in de Mexicaanse geschiedenis. In de jaren tachtig was zijn bijnaam ’El Narco de Narcos’ ofwel ’de drugsbaas der drugsbazen’. De nietsontziende Quintero had een bijna mythische status en het lukte hem ondanks een internationale klopjacht om bijna negen jaar uit handen van justitie te blijven. Uiteindelijk werd hij door een hond uit het struikgewas ’gesleept’ en ingerekend. Is het doek nu definitief gevallen voor Quintero?