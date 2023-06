Premium Het beste van De Telegraaf

Peking gebaat bij stabiliteit Hoe nuttig is een verzwakte Poetin nog voor China?

De Chinese buitenlandminister ontvangt in Peking de Russische plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken. Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - China doet de poging van het Russische Wagner-huurlingenleger om in opstand te komen af als een ’interne aangelegenheid’. Maar volgens deskundigen houdt Peking ondertussen een slag om de arm. „Er is reden voor de Chinese regering om na te denken over het nut van Poetin als bondgenoot op de lange termijn.”