Hitte in Grand Canyon zorgt voor gesmolten schoenen

Op Twitter laat de nationale parkdienst weten: „De Grand Canyon is een meedogenloze omgeving. De hitte kan ervoor zorgen dat de zolen loskomen van de schoenen en wandelschoenen kunnen zweet vasthouden en dat kan leiden tot pijnlijke blaren.” Ze drukken wandelaars dan ook op het hart om goed hun verstand te gebruiken. „Ken de grenzen van jezelf en van je uitrusting.”

Aangeraden wordt om niet te wandelen tussen 10 uur ’s ochtends en 4 uur ’s middags. Op de website is te lezen dat mensen in de hitte een tot twee liter vocht per uur verliezen en dus wordt er geadviseerd om jezelf flink nat te maken als daar de mogelijkheid toe is. Ook veel water drinken en twee keer zoveel eten als anders, het liefst zo zout mogelijk, zijn enkele van de adviezen.