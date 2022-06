Afsluitdijk richting Noord-Holland deels weer open

LEEUWARDEN - De technische problemen op de Afsluitdijk (A7) zijn nog niet verholpen, maar het verkeer kan er in beide richtingen weer langs over één rijstrook, meldt de ANWB. Rond 19.00 uur werd de Afsluitdijk richtig Noord-Holland afgesloten en moest verkeer vanuit Friesland omrijden via Emmeloord. Dat is nu niet meer nodig.