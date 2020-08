Radboudumc: bestaand medicijn helpt coronapatiënt met zuurstofgebrek

In het vervolgonderzoek gaan tien Nederlandse ziekenhuizen het medicijn lanadelumab toedienen aan patiënten. Dat middel „remt de activatie van het hele systeem dat de lekkage van de bloedvaten veroorzaakt”, legt internist Frank van de Veerdonk uit.

De resultaten van het kleine onderzoek met icatibant zijn gepubliceerd in JAMA Network Open. Alle patiënten die meededen, kampten met ernstig zuurstofgebrek door vocht in hun longen. Ze kregen driemaal om de zes uur onderhuidse injecties icatibant toegediend. Een patiënt die op de intensive care lag, kon die 24 uur na de behandeling verlaten en was een week daarna thuis. De overige proefpersonen werden op de afdeling Interne Geneeskunde verpleegd. Acht van de negen hadden na 24 uur minder toegediende zuurstof nodig, de negende na 38 uur.

Icatibant is oorspronkelijk ontwikkeld voor mensen die lijden aan de zeldzame erfelijke aandoening angio-oedeem. Het middel blokkeert een specifieke receptor die ook een rol speelt bij corona-infecties. Nadeel is dat het middel zijn werkzaamheid relatief snel kan verliezen. Het medicijn dat in vervolgonderzoek wordt getest werkt voor langere tijd.

De onderzoekers hopen dat toediening van lanadelumab patiënten zodanig zal helpen, dat de druk op de intensivecarecapaciteit erdoor zal afnemen. Mede daarom is de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bij het onderzoek betrokken.

Nederlands onderzoek leverde al eerder betere behandelopties op voor mensen die ernstig ziek zijn door het coronavirus. Zo ontdekte het Limburgse ziekenhuis Zuyderland onlangs een manier om te voorkomen dat het afweersysteem van een patiënt „op hol slaat.” Door patiënten die te maken kregen met zo’n zogeheten cytokinestorm te behandelen met glucocorticoïden, werd het risico op sterfte volgens de onderzoekers met 65 procent teruggedrongen. Het Zuyderland onderzocht de werkwijze bij 86 patiënten en vergeleek die met een net zo grote controlegroep.