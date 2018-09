Tweede dode door auto te water bij Pernis

Bergingsdiensten halen het slachtoffer uit het water. Ⓒ Roel Dijkstra

PERNIS - Ook de bestuurder van een auto, die zaterdagavond laat in Pernis in het water terechtkwam, is overleden. De bijrijdster overleed zaterdag ter plaatse al. De bestuurder overleed in een ziekenhuis, zo meldde de politie maandag. De slachtoffers zijn een man (54) en vrouw (52) uit Woensdrecht.