Hevige gevechten in Soedan, leger onder vuur

Het land wordt sinds een coup in 2021 geregeerd door generaals in een Soevereine Raad. De paramilitairen die nu de aanval hebben ingezet noemen zich de RSF (Rapid Support Forces) en staan onder leiding van generaal Mohamed Hamdan Dagalo, de vice-president van die Raad. President van de Raad is generaal Abdel Fattah al-Burhan. Hij leidt het reguliere leger. De twee trokken samen op tijdens de coup van 2021, maar sindsdien heeft een verwijdering plaatsgevonden. Mohamed Hamdan Dagalo zegt nu dat de staatsgreep van 2021 een fout was die geen verandering teweegbracht in Soedan, maar de overblijfselen van het regime van Omar al-Bashir nieuw leven inblies.

De situatie tussen de twee groeperingen is daardoor al maanden gespannen. De twee generaals worden het niet eens over de vorming van een burgerlijke regering en daarmee de integratie van de RSF in het leger. De RSF ziet dat pas over 10 jaar gestalte krijgen, het leger wil die integratie in twee jaar afronden.

Vliegveld

De RSF claimt dat het controle heeft weten te verkrijgen over het presidentieel paleis, het internationale vliegveld van Khartoem en de woning van legerleider Abdel Fattah al-Burhan. Ooggetuigen melden dat vrachtwagens vol soldaten het vliegveld van Khartoem hebben betreden. Ook zegt de RSF de vliegvelden van Merowe in het noorden en El Obeid in het westen in handen te hebben. Het leger ontkent de claims van de RSF en zegt dat het luchtaanvallen heeft uitgevoerd op paramilitaire basissen in Khartoem.

Het leger claimt dat de RSF op verschillende plaatsen zijn troepen probeerde aan te vallen. De RSF, volgens analisten zo'n 10.000 man sterk, zegt dat het leger als eerste de aanval opende.

Volgens artsen zijn er ook in woonwijken geweldsincidenten geweest en zijn meerdere burgers gewond geraakt. Burgerleiders hebben opgeroepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren om een ’totale ineenstorting’ van het land te voorkomen. Een langdurige confrontatie tussen de RSF en het leger zou de veiligheidssituatie in het land, dat al kampt met economische problemen en uitbarstingen van stammengeweld, aanzienlijk kunnen verslechteren.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken volgt de situatie met argusogen. Via Twitter worden Nederlandse staatsburgers gewaarschuwd door de situatie in het land: „Bent u in Sudan? Blijf in alle gevallen thuis. Ga niet de straat op. Bent u niet thuis, zoek dan een veilig onderkomen.”