Hevige gevechten in Soedan, leger onder vuur

Het land wordt sinds een coup in 2021 geregeerd door generaals in een Soevereine Raad. De paramilitairen die nu de aanval hebben ingezet noemen zich de RSF (Rapid Support Forces) en staan onder leiding van generaal Mohamed Hamdan Dagalo, de vice-president van die Raad. President van de Raad is generaal Abdel Fattah al-Burhan. Hij leidt het reguliere leger.

De situatie tussen de twee groeperingen is al maanden gespannen. De twee generaals worden het niet eens over de vorming van een burgerlijke regering en daarmee de integratie van de RSF in het leger. De RSF ziet dat pas over 10 jaar gestalte krijgen, het leger wil die integratie in twee jaar afronden.

Vliegveld

RSF-strijdkrachten zouden inmiddels de controle over het vliegveld hebben en nu proberen het hoofdkwartier van het leger te veroveren. Aan de andere kant zouden RSF-kampen in het zuiden van Khartoem onder vuur zijn genomen. Ook in Merowe, in het noorden van het land, zijn gevechten gemeld.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken volgt de situatie met argusogen. Via Twitter worden Nederlandse staatsburgers gewaarschuwd door de situatie in het land: „Bent u in Sudan? Blijf in alle gevallen thuis. Ga niet de straat op. Bent u niet thuis, zoek dan een veilig onderkomen.”