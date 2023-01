Kind dat uit raam viel in Amsterdam, is 1-jarig jongetje

De politie geeft summiere informatie over de valpartij. Het onderzoek loopt nog. Er worden getuigen gezocht, die meer informatie kunnen geven.

Verschillende buren hebben het kindje op straat zien liggen. Een buurman aanschouwde het tafereel vanuit zijn raam op tweehoog. ,,Ik weet niet wat er is gebeurd. Het was slecht weer, het regende, maar ineens stond er allemaal politie in de straat. Dan ga je kijken. Het is echt heel raar om te beseffen dat er een kindje uit een raam is gevallen, want wie doet met dit weer nou zijn raam open?”

’Vreselijk’

Een man, die een portiek verderop ook op vierhoog woont, kwam net thuis van het boodschappen doen. Hij mocht in eerste instantie zijn huis niet in en raakte op dat moment geïrriteerd. ,,Maar dan hoor je van de politie dat er een kind naar beneden is gevallen. Vreselijk. Ja, dan snap ik wel dat ze het afzetten.”

Een uur na de val stappen twee forensisch rechercheurs het trapportaal van het complex in Amsterdam-West binnen, van waaruit het kindje is gevallen. Op vierhoog schijnen even later de zaklantaarns door de woning. Drie vitragegordijnen zijn met een knoop samengebonden. Meerdere politieagenten gaan in en uit.

Een overbuurman komt poolshoogte nemen. Hij zag het incident vanaf de overkant en was er een uur eerder ook al naartoe gelopen. Hij was ervan overtuigd dat er even na vier uur ook een volwassen persoon werd geholpen door de hulpdiensten, maar de politie meldt desgevraagd dat er geen verdere slachtoffers waren bij de val van de minderjarige.

Als het onderzoek is afgerond, verwacht de politie meer informatie te kunnen verstrekken.