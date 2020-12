Alleen híer is nog kans op een (beetje) witte kerst

Dat meldt Weeronline. Voorlopig is de aanloop naar kerst nat. „Kletsnat”, aldus weerman Jacco van Wezel. „Lokaal kan meer dan 50 millimeter regen vallen. Kerstavond nemen de neerslagkansen af en wordt ook wat koudere lucht naar onze streken gevoerd.”

Tijdens de kerstdagen is het droger, en bovendien aardig koud; 5 tot 7 graden. Die temperatuur ’is heel normaal voor kerst’, aldus Van Wezel. „De zon schijnt en het is verder vriendelijk weer. Een witte Kerst zit er dan ook niet in.”

Hoewel? Een klein beetje natte sneeuw is niet uitgesloten. „Vooral in het oosten en zuidoosten is een winters tintje bij de buien mogelijk. Daar kunnen de eerste sneeuwvlokken van het seizoen vallen”, aldus Van Wezel.

Witte Kerst

Hij verwacht dat op Eerste Kerstdag in Zuid-Limburg mogelijk, een beetje, natte sneeuw kan vallen aan het begin van de ochtend.

De laatste witte kerst dateert van 2010, terwijl het jaar ervoor ook sneeuw lag tijdens kerst. Daarvoor was het 30 jaar geleden.

Een wit Rotterdam in 2010. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Weer nieuw record

Nog meer nieuws vanaf het weerfront: dit jaar heeft er weer een warmterecord bij. In de nacht van maandag op dinsdag werd het in De Bilt 13,1 graden en daarmee is op 286 dagen dit jaar een temperatuur van 10 graden gehaald.

Het oude record dateert van 2002. Toen werd op 285 dagen een minimumtemperatuur van 10 graden of meer gemeten in De Bilt. Overigens komt 2020 in totaal hoogstwaarschijnlijk uit op 287 dagen: woensdag loopt het kwik op naar een graad of 12. Vanaf donderdag duikt de maximumtemperatuur onder de 10 graden en naar verwachting komt de temperatuur voor het einde van het jaar daar niet meer bovenuit.

Eerder dit jaar werd ook al een recordreeks van 233 aaneengesloten dagen genoteerd waarop het 10 graden of meer werd. Ook viel de eerste dag met temperaturen onder de 10 graden niet eerder zo laat in de herfst. De Bilt noteerde ook een recordlange periode zonder matige vorst. Op 14 november stond de teller op 663 dagen en die is inmiddels opgelopen naar 700 dagen. Een einde aan deze recordreeks is nog niet in zicht.

Vandaag ’omgekeerd’ temperatuurverloop

Overigens is het dinsdag ’s ochtends nog tamelijk warm (tot 14 graden) en koelt het, gek genoeg, in de loop van de dag af tot onder de tien graden. Een omgekeerd temperatuurverloop, aldus Weerplaza.