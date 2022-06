Merkel na Russische inval: ’Wat had ik anders kunnen doen?’

Voor het eerst sinds haar afscheid in de herfst praatte ex-kanselier Merkel dinsdagavond weer in het openbaar. In een vol Berliner Ensemble sprak ze met een journalist over haar leven.

Wel dacht ze over zichzelf en andere (oud-)regeringsleiders, die met Moskou onderhandelden, kritisch na: „Het is niet gelukt een veiligheidsarchitectuur te bouwen, die dat verhindert”, zei Merkel over de recente invasie van Oekraïne.

Volgens de voormalige bondskanselier was „Oekraïne in 2008 een door oligarchen beheerste staat en zeer verdeeld. President Zelenski vecht nu echter ongelofelijk moedig tegen corruptie.” Dat de ex-kanselier met appeasement (verzoeningspolitiek) de deur voor Poetins oorlogszucht geopend zou hebben, vindt Merkel niet. Het door haar onderhandelde Minsk-akkoord met Poetin, toen er duizenden doden in Oekraïne vielen bij gevechten met pro-Russische separatisten, was volgens haar niet perfect „maar het bracht Oekraïne rust. Zonder Minsk was er reusachtige schade voor Oekraïne.”

Volgens Merkel mag Oekraïne van Poetin niet zo westers zijn als het democratische Duitsland. Ze vergeleek de situatie van Kiev met 1956 en 1968, toen de Sovjet-Unie met geweld in Boedapest en Praag binnenviel.

’Voorportaal NAVO’

Tot slot oordeelde Merkel dat Poetin „de EU wil vernietigen, omdat hij dat als voorportaal van de NAVO ziet.”

De voormalig kanselier veroordeelde de Russische invasie in Oekraïne scherp. Volgens Merkel zijn er geen excuses voor „deze brute schending van het internationale recht.” Ze vindt dat landen niet eeuwen terug in de tijd kunnen kijken om te bepalen welk territorium van wie is. „Dan hebben we alleen maar oorlog.”