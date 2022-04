Gevaarlijk voorwerp universiteitsbieb Maastricht bleek loos alarm

Binnenland

Mario Das Dores verdronk 28 jaar geleden: mogelijk slachtoffer van misdrijf

Een man die 28 jaar geleden dood werd aangetroffen in de Delfshavense Schie in Rotterdam is mogelijk het slachtoffer geworden van een misdrijf, zo meldt de politie dinsdag in het tv-programma Opsporing Verzocht. Er is nieuwe informatie binnengekomen die erop wijst dat de 35-jarige Mario Das Dores mo...