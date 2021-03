Sliert schepen eindelijk door het Suezkanaal: dieren mogen eerst

Tijdens de blokkade van het Suezkanaal, door het gigantische containerschip Ever Given, ontstonden zorgen over het welzijn van het vee aan boord van tientallen schepen. Rederijen verzekerden echter dat er voldoende voedsel en water voor de dieren aan boord zou zijn.

De gigantische files van vrachtschepen beginnen inmiddels heel langzaam op te lossen. Richting het zuiden is een flinke sliert boten te zien, die bij de stad Suez stuk voor stuk de Rode Zee op varen. Vermoedelijk wordt het verkeer in noordelijke richting, naar Europa, ook snel hervat. Veel van die schepen zullen vermoedelijk rond dezelfde tijd in Rottterdam aankomen.

Ruim 400 zee schepen liggen te wachten om de doortocht in konvooi te kunnen maken. Ⓒ AFP

Volgens de lokale autoriteiten zal het bijna vier dagen duren voordat alle files zijn opgelost. De verwachting is dat tegen dinsdagochtend 113 van de 450 wachtende schepen de doorvaart hebben gemaakt.

