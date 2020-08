’Slachtoffer met knuppel achter dader aan na steekpartij Middelburg’

Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend.

Volgens regionale krant PZC gaat het om een incident bij juwelier ‘t Gouddoppertje in de Nieuwe Burg. Ondernemers zouden aan de krant hebben gemeld dat de zaak nog niet open was en de steekpartij plaatsvond aan de achterzijde van de winkel.

Honkbalknuppel

Na de aanval is de dader op de vlucht geslagen en via de Stroopoortgang naar de Lange Delft gegaan. De dader zou nog achtervolgd zijn door een van de slachtoffers, die zich had bewapend met een honkbalknuppel. In de Lange Delft moest hij het opgeven.

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse: naast politie en ambulance was er ook een traumahelikopter om eerste hulp te verlenen.

Signalement

De politie is op zoek naar de dader. Het zou gaan om een lichtgetinte man van ongeveer 1.65 meter lang. De man droeg een witte broek en een hoodie. Hij zou op een mountainbike zijn vertrokken richting de Herenstraat. Wie de man ziet wordt geadviseerd hem niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen.

’Loop niet door de afzetlinten!’

Naast de feitelijkheden deelde de politie van Zeeland op Twitter ook de dringende boodschap níet door de afzetlinten te lopen: „De politie doet daar onderzoek. Dat kan maar één keer, dus dan is het NIET de bedoeling dat mensen onder de linten door lopen omdat zij boodschappen moeten doen. U maakt sporen kapot op die manier!”