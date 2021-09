Liquidatieproces Caloh Wagoh gaat verder met moord op Justin Jap Tjong na vergismoord

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 9.30 uur).

Justin Jap Tjong werd op 31 januari 2017 in Amsterdam om het leven gebracht. Hij was als chauffeur van de vluchtauto betrokken bij de vergismoord op Hakim Changachi uit Utrecht, die werd aangezien voor Khalid H., het eigenlijke doelwit.

Jap Tjong weigerde daarna het eigenlijke doelwit alsnog te vermoorden, samen met Ferrel T. Mogelijk werd hij daarom vermoord. Ferrel T. is inmiddels tot 26 jaar veroordeeld voor de vergismoord op Changachi. De vergismoord op zijn goede kennis Changachi was voor Nabil B. reden om over te lopen naar justitie en kroongetuige te worden. Dat is hij niet in dit proces, maar in het proces Marengo. Nabil B. vreesde zelf geliquideerd te worden.

De rechtszaak rond motorclub Caloh Wagoh, genoemd naar het strafrechtelijk onderzoek Eris, dient bij de rechtbank Midden-Nederland. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) gaat het vooral om verdachten die een (leidinggevende) rol hadden bij de motorclub.

Justitie vervolgt ‘moordmakelaars’ van motorclub Caloh Wagoh, hun opdrachtgevers en hun medeverdachten, die worden verdacht van het regelen en (laten) uitvoeren van vijf moorden en een serie pogingen daartoe. Het OM verdenkt Ridouan Taghi als een van de opdrachtgevers.