Gezinsdrama Duitsland: gezin met drie kinderen dood gevonden in woning

Volgens Duitse media gaat het om twee volwassenen en drie kinderen, die in corona-quarantaine zaten. De slachtoffers zijn volgens een woordvoerder van de politie meisjes van 4,8 en 10 jaar oud, en twee volwassen van 40. Ze zouden schot- en steekwonden hebben.

De politie kreeg zaterdag rond 12.00 uur een telefoontje van een ongeruste buurtbewoner. Getuigen meldden ook levenloze lichamen in het huis te hebben gezien. Toen de politie ter plaatse kwam, werd vastgesteld dat het gezin was overleden.

Het is niet duidelijk wie de brief heeft geschreven en ook is niet bekendgemaakt wie de gezinsleden om het leven heeft gebracht. Het lijkt er volgens de hoofdofficier van justitie niet op dat er iemand buiten het gezin betrokken is geweest bij de zaak. „Er ligt voor niemand een arrestatiebevel.”

Buurtbewoners vertellen tegen de Duitse krant Die Zeit dat ze een ’paar dagen eerder’ een schot hadden gehoord. „Het moet een pistool zijn geweest, het was duidelijk geen vuurwerk.”

Er wordt onderzoek gedaan naar de trieste zaak. Een hond, die aanwezig was in de woning, is naar een dierenasiel gebracht.