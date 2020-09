’Hondje op de grond gesmakt door boze buurman’

Moj en zijn moeder Maryam zijn nog altijd overstuur van het voorval dat woensdag plaatsvond. Hun hond Luna werd na een woordenwisseling gegrepen door de man, vertellen ze aan Hart van Nederland. „Onze buurman liep in een rechte lijn naar Luna, tilde haar boven zijn hoofd en gooide haar daarna op de grond.” Dat zou zijn gebeurd na een aanvaring op straat, waarbij de man hard aan kwam fietsen en Luna daar blaffend op reageerde.

De 5-jarige Luna, een Amerikaanse Eski, is naar een dierenarts gebracht en daar urenlang geopereerd. „Haar poot is op drie plekken gebroken, haar ribben zijn gekneusd en ze heeft een enorme wond opgelopen”, zegt Moj. De buurman bood later nog wel zijn excuses aan. „Maar die kan ik niet aanvaarden. Iemand die zo’n klein weerloos dier iets aandoet, daar kan ik geen gesprek mee aangaan.”

De zwaar gehavende Amerikaanse Eski uit Zaandam. Ⓒ Moj Deray

’Afstandelijk’

De viervoeter eet sindsdien amper nog iets en houdt zich koest vanwege de pijn. „In het begin was ze heel afstandelijk en liet ze ons niet toe. Inmiddels doet ze dat wel en drinkt ze ook weer een beetje.”

Het baasje zegt aangifte te gaan doen. „Luna is een onderdeel van ons leven. Ze blaft en gromt soms naar anderen, maar volgens mij doet ze dat om mijn moeder te beschermen. Dat is geen reden om haar te mishandelen.”

