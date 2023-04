Jongen (17) buiten westen geslagen bij poging tot diefstal van zijn jas

Na een bezoek aan de kermis in Bovenkarspel zat het slachtoffer even na 23.30 uur op een schommel op een speelplek aan de Dr. Flemingstraat. Daar werd hij benaderd door een andere jongen die zijn jas wilde hebben. Het slachtoffer weigerde, waarna hij door de verdachte geslagen werd. De jongen raakte buiten westen en nadat hij was bijgekomen, heeft hij zich onder doktersbehandeling moeten stellen. Er is sprake van mogelijke botbreuken in het gelaat.

De jongen, wiens jas uiteindelijk niet werd weggenomen, is slachtofferhulp aangeboden en heeft aangifte gedaan.

Signalement

De verdachte voldoet aan het volgende signalement: een jongen van ongeveer 17 jaar oud, donkergetinte huidskleur, gekleed in een blauwe jas met opschrift ’In Gold We Trust’, donkerblauwe pet en donkere spijkerbroek.

De politie roept getuigen op zich te melden. Ten tijde van de poging beroving/mishandeling was volgens een getuige een grote groep jongeren aanwezig die het moeten hebben gezien. De politie roept hen op zich te melden via 0900-8844. Wie op een andere manier weet wie bij het incident betrokken was, wordt eveneens gevraagd dit te laten weten. Dat kan ook anoniem, via 0800-7000.