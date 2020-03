Taxichauffeurs gaan tóch demonstreren in Den Haag

De chauffeurs zijn boos omdat ze geen aanspraak kunnen maken op de noodregeling van het ministerie van Economische Zaken.

„Het is onverantwoord om met grote groepen bij elkaar te komen in een tijd waarin iedere Nederlander wordt opgeroepen thuis te blijven. Het is een bedreiging voor de volksgezondheid en daarom zal ik het niet toestaan”, zo liet waarnemend burgemeester Johan Remkes eerder weten. „Het niet opvolgen van aanwijzingen of bevelen kan leiden tot strafrechtelijke vervolging”, aldus de gemeente.

Chauffeurs die toch richting de hofstad proberen te komen, zullen worden tegengehouden. „Wij gaan taxichauffeurs die zich op de weg richting de stad begeven aanspreken en vragen wat hun plannen zijn.” De politie heeft signalen dat er toch chauffeurs richting Den Haag willen, maar heeft geen idee hoeveel dat er dan zijn.

De politie roept de taxichauffeurs op Twitter op om naar huis te gaan. „Een demonstratie nu in Den Haag is een bedreiging voor de volksgezondheid. Daarom een dringend verzoek aan taxichauffeurs die naar Den Haag komen om te demonstreren, ga terug naar huis.”

Kruispunten afgezet

Er was dinsdagochtend al wat verhoogde activiteit van de politie bij de Utrechtsebaan. „Wij kregen vermoedens dat er al taxi’s naar Den Haag komen, maar dat was niet het geval. Later vandaag zullen wij paraat staan.”

Dinsdagmiddag al was er in de stad zichtbaar meer politie op de been. Bij de Utrechtsebaan staan er flink wat politiebusjes en een ME-bus opgesteld. Kruispunten richting het Malieveld zijn door politie afgezet. Op het Malieveld zelf staan ook zo’n vijf politiebusjes, een ME-bus en een laadwagen die ingezet kan worden om auto’s af te voeren.

De A12 richting Den Haag is niet afgezet, maar de politie gaat mogelijk wel rijbanen afsluiten.

De taxichauffeurs hadden het idee opgevat om 14.00 uur te verzamelen op het Malieveld. Maar het protest was niet aangemeld bij de gemeente, wat wel moet.

Noodregeling

Eerder waren ondernemers uit de sport-, mode-, schoenen- en woonbranche al woest op de overheid, omdat ook zij niet in aanmerking kwamen voor het noodpakket. Daarop besloot het ministerie de maatregel, een eenmalige tegemoetkoming van netto 4000 euro, te verruimen.

Verslaggever Lieke Jongbloed is op het Malieveld in Den Haag aanwezig.